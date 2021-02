Attenzione alla Silhouette challenge su TikTok: possono invertire i filtri e vedervi senza vestiti

2 February 2021 – 16:57

È una delle sfide più popolari del momento sulla piattaforma di condivisione cinese, ma alcuni utenti vi si stanno lanciando senza prendere in considerazione un aspetto potenzialmente pericoloso: le zone in ombra dei video girati in alcuni casi possono essere ripristinate, e online c’è chi se ne approfitta.Continua a leggere



È una delle sfide più popolari del momento sulla piattaforma di condivisione cinese, ma alcuni utenti vi si stanno lanciando senza prendere in considerazione un aspetto potenzialmente pericoloso: le zone in ombra dei

Continua a leggere È una delle sfide più popolari del momento sulla piattaforma di condivisione cinese, ma alcuni utenti vi si stanno lanciando senza prendere in considerazione un aspetto potenzialmente pericoloso: le zone in ombra dei video girati in alcuni casi possono essere ripristinate, e online c’è chi se ne approfitta.

Fonte: Fanpage Tech