Un’alleanza strategica tutta italiana per le colonnine di ricarica delle auto elettriche

1 Febbraio 2021 – 18:04

Stazione di ricarica Be ChargeUn’alleanza strategica per le colonnine di ricarica per le autor elettriche. A firmarla Eni gas e luce con Be Charge, società del gruppo Be Power spa dedita proprio a creare una rete di infrastrutture di ricarica per la mobilità elettrica. L’accordo prevede l’installazione su tutto il territorio nazionale di stazioni di ricarica co- brandizzate ad accesso pubblico per veicoli elettrici che verranno alimentate con energia verde fornita da Eni gas e luce, certificata tramite garanzie d’origine di provenienza europea, immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili. Un processo in linea con la strategia di decarbonizzazione e transizione energetica di Eni.

Da marzo tutti i possessori di auto elettriche in Italia potranno usufruire di uno sconto del 50% sulla prima ricarica effettuata presso una di queste stazioni di ricarica presenti sul territorio nazionale utilizzando la app di ricarica Be Charge. Ulteriori vantaggi saranno dedicati ai clienti Eni gas e luce.

Be Charge è oggi il secondo operatore nazionale per dimensione e potenza della rete di ricarica in Italia. La collaborazione con Eni gas e luce contribuirà ad accelerare ulteriormente la crescita dell’infrastruttura che ad oggi conta oltre 3.000 punti di ricarica installati e oltre 3.500 in costruzione, sia in corrente alternata da 22 kW che in corrente continua con potenze da 75 a 300 kW. Grazie a una piattaforma sviluppata internamente e tecnologicamente avanzata Be Charge è in grado di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti i possessori di veicoli elettrici, e di ricaricare su tutto il territorio nazionale. Nell’ambito della filiera di settore, Be Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di infrastruttura di ricarica (Cpo – Charge Point Operator) che quello di fornitore di servizi di ricarica e mobilità elettrica che si interfaccia con gli utilizzatori di veicoli elettrici (Emsp – Electric Mobility Service Provider). Il piano industriale di Be Charge prevede l’installazione nei prossimi anni di circa 30 mila punti di ricarica che erogheranno energia al 100% green, proveniente da fonti rinnovabili.

Grazie alla partnership con Be Charge, Eni gas e luce, controllata al 100% da Eni spa, che opera in 6 paesi europei con più di 1.600 dipendenti e con oltre 9 milioni di clienti, aggiunge le stazioni di ricarica pubblica alla sua gamma di prodotti funzionali ai veicoli elettrici. Nel 2019 Eni gas e luce ha debuttato ufficialmente nel business della mobilità sostenibile con E-start, la gamma d’offerta dedicata ai clienti residenziali e business che comprende Wallbox, la soluzione di ricarica a parete compatibile con tutti i modelli di auto elettriche, e le stazioni di ricarica E-Start Hub che offrono servizi per la ricarica di auto e flotte aziendali elettriche personalizzabili in base alle esigenze del proprio business.

«Grazie a Be Charge, Eni gas e luce aggiunge la possibilità di ricaricare la propria auto elettrica su suolo pubblico alla gamma di servizi dedicati alla mobilità elettrica, lanciata un anno fa – ha dichiarato Alberto Chiarini, amministratore delegato di Eni gas e luce –. Attraverso questa partnership vogliamo permettere ai possessori di auto elettriche di ricaricare la propria auto ovunque si trovino, anche se fuori casa o lontani dalla propria azienda. Il nostro impegno è quello di incentivare la mobilità sostenibile, elemento chiave per la transizione energetica e a cui vogliamo contribuire attraverso un’appropriata diffusione dei sistemi di ricarica e delle infrastrutture per la loro gestione. Inoltre, forniremo alle stazioni di ricarica di Be Charge energia elettrica 100% da fonti rinnovabili».

«La partnership con Eni gas e luce rafforza il posizionamento di leadership di Be Charge – ha dichiarato Paolo Martini, amministratore delegato di Be Charge – segnando un passaggio importante nel percorso di crescita della rete di ricarica italiana e dei servizi di ricarica via app – e non solo – sempre più innovativi, per una mobilità più consapevole e proiettata al futuro. La partnership è un ulteriore passo verso il consolidamento di una strategia di espansione che vede già nel 2021 un aumento significativo dei punti diricarica sul territorio, l’installazione di infrastrutture di ricarica sempre più potenti e l’apertura ad una mobilità elettrica senza confini anche in altri Paesi europei».

Eni gas e luce conferma così il proprio impegno ad accompagnare i clienti residenziali e business verso un uso più consapevole dell’energia attraverso partnership, acquisizioni e soluzioni innovative all’insegna della sosteniblità e della semplificazione dell’esperienza cliente.

