Tutto quello che sappiamo su Android 12

1 February 2021 – 17:46

(Foto: Google)Manca poco all’uscita della prima anteprima per sviluppatori di Android 12, il nuovo sistema operativo di Google che vedrà la luce il prossimo inizio autunno dedicandosi a migliorare numerose funzionalità oltre che il design dell’interfaccia. Facciamo il punto con tutte le informazioni sopraggiunte finora.

L’uscita di Android 12 è prevista per settembre 2021 visto che Android 10 ha debuttato ufficialmente il 3 settembre 2019 mentre Android 11 lo scorso 8 settembre. Un tempo, la data di rilascio della nuova versione del sistema operativo di Google avveniva in contemporanea all’ufficialità dei nuovi Nexus e poi Pixel, ma la tradizione si è fermata, slegandosi dalle finestre di lancio di nuovi hardware. Il roll-out per l’aggiornamento a Android 12 arriverà a stretto giro di posta dall’ufficializzazione, quindi dall’autunno 2021 in poi.

In tempi normali, la presentazione di Android 12 sarebbe attesa per il Google I/O di maggio. Con la pandemia tutti i piani si sono stravolti con l’edizione 2020 che è stata cancellata, ma è probabile che la prossima avverrà, seppur soltanto in streaming. Per quanto riguarda le versioni preliminari, le Android Developer Preview dovrebbero iniziare da febbraio in poi, con un aggiornamento a cadenza mensile.

Abbiamo scelto cinque novità di Android 12 semi-confermate dalle indiscrezioni sopraggiunte finora. Così come possibile su iPhone, anche su Android sarà possibile attivare determinate funzioni con un doppio tap sul retro del dispositivo, molto probabilmente di default per richiamare Google Assistant oppure per scattare screenshot o controllare file multimediali.

L’assistente virtuale stesso sarà migliorato soprattutto in prestazioni su dispositivi di fascia media e bassa, quella che abbraccia il mercato più consistente. Sarà possibile cambiare facilmente la sfumatura dell’interfaccia principale così come quella di determinate applicazioni con palette di colori preconfezionate.

Grazie al nuovo file system si potrà iniziare a usare un’applicazione o un gioco mentre il download è ancora in corso. Infine, la voce più interessante apre a app store alternativi, tra quelli che soddisfino i requisiti di sicurezza.

Quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento di Android 12 per primi? Basandoci sui precedenti, di sicuro i Pixel di ultima generazione (dai 3 in poi) così come verosimilmente il prossimo OnePlus 9 e la gamma Samsung Galaxy S21 (e i futuri Fold).

