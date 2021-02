Router D-Link MU-MIMO scontato di oltre 50 euro

1 February 2021 – 18:25

Amazon oggi offre con uno sconto di quasi il 40% il router di D-Link, Exo DIR-878, con supporto a MU-MIMO e 1900Mbps di velocità combinata.

The post Router D-Link MU-MIMO scontato di oltre 50 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico