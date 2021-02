Questa tiktoker è la più anziana del mondo: ha 110 anni e il suo video è virale

1 February 2021 – 16:56

In Galles è conosciuta come la donna più anziana di tutto il Paese, e da oggi lo stesso titolo lo può vantare su TikTok, dove i suoi video sono stati visualizzati più di 100.000 volte in pochi giorni. Lei si chiama Amy Hawkins e a 110 anni è diventata l’ultimo fenomeno sulla piattaforma di condivisione più amata da giovani e giovanissimi.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech