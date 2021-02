Passaporto sanitario COVID-19: occhio alla truffa

1 February 2021 – 16:34

L’ennesimo raggiro in tema coronavirus: in vendita passaporti sanitari falsi per poter viaggiare liberamente, meglio starne alla larga.

The post Passaporto sanitario COVID-19: occhio alla truffa appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico