Oscorp, malware Android che ruba le criptovalute

1 February 2021 – 15:58

Oscorp è un malware che sfrutta i servizi di accessibilità di Android per eseguire una serie di azioni, tra cui il furto delle criptovalute.

