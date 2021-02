N26, copertura viaggio Covid sulle carte Metal e You

1 February 2021 – 15:52

N26 aggiunge un importante plus alle proprie carte Metal, Metal Business, You e You Business: si tratta della copertura viaggio Covid con Allianz.

Fonte: Punto Informatico