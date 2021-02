L’hard disk 6-in-1 che trasforma il laptop

1 February 2021 – 11:55

MacBook e laptop nel corso del tempo sono diventati sempre più sottili, curati nel design e pieni di funzionalità utili e di facile applicazione, limitando tuttavia gli ingressi per le periferiche e costringendo ad acquistare gli adattatori del caso. Uno di quelli che sembra possano risolvere parecchi problemi è TurboHub, hard disk ssd che integra 6 porte pur mantenendo dimensioni e peso minimi. I 4 TB di storage (ci sono versioni anche da 1 TB e 2 TB) sono solo uno dei vantaggi che offre, oltre a una velocità di trasferimento superiore a 1 GB, che secondo i creatori assicura un passaggio dei dati in lettura e scrittura circa 7 volte più rapido dei modelli tradizionali.

Per aggiungere dispositivi e viaggiare veloce, TurboHub ingloba un ingresso hdmi per collegare un monitor 4K, una usb 3 e una usb-C, lo slot per le schede sd, la porta ethernet e thunderbolt 3. Con oltre 500.000 euro raccolti con la campagna di crowdfunding ancora attiva, l’hard disk si può prenotare qui al costo di 280 euro (99 euro per il modello da 1 TB), con consegne a domicilio che inizieranno il prossimo marzo.

