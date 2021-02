Le serie da vedere se ti è piaciuta Lupin

1 February 2021 – 11:17

Lupin, la serie francese con protagonista il ladro emulo del leggendario (e letterario) Arsenio, ha debuttato all’inizio dell’anno su Netflix riscuotendo un buon successo. Assane Diop, il vendicativo figlio di un immigrato nordafricano ingiustamente accusato di aver sottratto al ricchissimo datore di lavoro una preziosa collana, è un personaggio per cui è impossibile non tifare. Ed è entra di diritto nella sempre più gremita schiera di antieroi del piccolo schermo dall’invidiabile carisma. Il fatto, poi, che sia un gentiluomo e un ragazzo avvenente (interpretato da Omar Sy di X-Men – Giorni di un futuro passato) fa il resto.

https://www.youtube.com/watch?v=3Zs5ya7zf4w

Ma la popolarità di Lupin non è ascrivibile solo al suo protagonista: le citazioni letterarie (Diop si ispira ai furti clamorosi e geniali descritti nei romanzi di Maurice Leblanc) e il mix di generi a cavallo tra heist e revenge movie completano la ricetta del successo. Tuttavia, la miniserie francofona ha lasciato il pubblico in sospeso a metà stagione: mentre attendiamo la seconda (e per fortuna, appena confermata) parte della storia, ecco qualche altro titolo ideale per chi ha amato Lupin.

1. Lupin III

https://www.youtube.com/watch?v=pZy8ydPxpeY

Naturalmente, la fama del ladro Lupin e il suo posto d’onore nella cultura popolare contemporanea devono molto al celeberrimo manga e ai cartoni animati da questo tratti e firmati dall’autore giapponese Monkey Punch. Vera e propria bibbia dell’heist movie, questa longevissima serie degli anni ’70 coadiuvata anche da film live-action (con Shun Oguri nei panni del ladro, Go Ayano in quelli di Jigen e Tadanobu Asano in quelli di Zenigata) e Oav (non perdete su Amazon Prime Video quello incentrato su Goemon, Lupin the 3rd – Ishikawa Goemon getto di sangue) ha per protagonista l’erede nipponico del più grande truffatore di tutti i tempi e il team di avidi criminali che compiono con lui i furti più strabilianti.



Tutto di questa produzione è iconico: l’estetica, le musiche (specialmente la sigla di Castellina Pasi e Irene Vioni), i personaggi – il buffo, arrapato ma scaltrissimo Lupin, l’infallibile tiratore Jigen, l’onorevole samurai Goemon, la supersexy femme fatale Fujiko e la loro nemesi ispettore Zenigata – e i creatori, tra cui spicca anche Hayao Miyazaki con il fantastico Il castello di Cagliostro.

2. White Collar

Come Diop, anche Neal Caffrey è un truffatore solitario: sebbene si avvalga della collaborazione di altri abili criminali, preferisce agire indipendentemente proprio come l’emulo di Lupin. Tuttavia, questo mascalzone bellissimo, elegante e con la faccia d’angelo interpretato dall’ormai lanciatissimo Matt Bomer di Magic Mike, ha incontrato uno Zenigata più in gamba di lui che lo ha acchiappato, Burke (Tim DeKay, Jonesy di Carnivàle). In White Collar i due fanno coppia seguendo un format procedurale intriso di commedia e bromance e mantenendo toni più leggeri, perfetti per non angustiarsi troppo nell’attesa del ritorno di Diop.

3. Cain and Abel



Cain and Abel è una serie non anglofona incentrata sulla vendetta, proprio come Lupin. La revenge tragedy è uno dei generi teatrali più appassionanti, trucidi e coinvolgenti di sempre, che ben si traduce sullo schermo cinematografico e televisivo. Il revenge movie, il film incentrato su un personaggio vittima di un grave torto disposto a tutto per annientare i suoi aguzzini, è uno dei generi, se non il genere prediletto dal cinema di Hong Kong e uno dei principali della produzione asiatica, in particolare coreana. Spopola anche declinato in k-drama. Come Diop, che ha dedicato la sua gioventù a ordire un piano per vendicare il padre, anche il chirurgo Lee Cho-in, vittima dei sicari del fratello che lo hanno abbandonato con una pallottola in testa nel deserto cinese, torna in patria per smascherare i nemici e avere la sua vendetta. Tra gangster, spie e casi medici impossibili, Cain and Abel è un melodramma che non lascia un attimo di pace allo spettatore, con tre protagonisti (lo statuario So Ji-sub, l’intimidatorio Park Sung-woong e il sibillino Shin Hyun-joon) implacabili e un finale da mettere i brividi.

4. Hustle – I signori della truffa

Serie britannica particolarmente longeva – vanta otto stagioni prodotte tra il 2004 e il 2012 – è un vero e proprio manuale per truffatori, con tanto di valenza didattica (gli imbroglioni veterani insegnano i trucchi del mestiere ai novellini). Diop, per quanto in gamba, avrebbe tanto da imparare dall’esperto criminale Michael Stone e dal suo team specializzato in truffe ai danni di ricchi e potenti dalla moralità discutibile. La seduttrice e ladra Stacie, il giocatore d’azzardo Albert, il falsario Ash e l’ex piccolo criminale e neofita Danny Blue formano la classica squadra eterogenea, organizzatissima e infallibile di imbroglioni vista negli heist al cinema alla Ocean’ Eleven. Hustle – I signori della truffa vanta anche alcune analogie con l’americana Leverage, ma lo humour nero all’inglese la rende più appetibile.

5. I signori della fuga (Breakout Kings)



Ingiustamente sottovalutata, questa serie corale realizzata dagli stessi produttori di Prison Break (tanto che vanta anche una puntata dove la guest star dell’episodio è T-Bag) si basa su una variante dell’heist movie che sarebbe perfetta come sequel di Lupin, semmai l’inafferabile Diop venisse arrestato e ingabbiato. Breakout Kings è focalizzata, infatti, su tre detenuti e tre marshall che collaborano per catturare i galeotti evasi di prigione. In particolare, spiccano lo psichiatra ed ex spacciatore Lloyd (Jimmi Simpson di Westworld), l’ex cacciatrice di taglie Erica (Serinda Swan di Inhumans) e lo sceriffo federale cardiopatico Charlie (Laz Alonso di The Boys), tutti dalle personalità ben approfondite come si conviene a uno show che con Lupin condivide anche la disamina psicologica dei traumi passati dei suoi protagonisti.

The post Le serie da vedere se ti è piaciuta Lupin appeared first on Wired.

Fonte: Wired