Il consiglio di sorveglianza di Facebook chiede il parere degli utenti sul caso Trump

1 February 2021 – 11:06

(foto: Getty Images)L’Oversight Board di Facebook, l’organismo di supervisione indipendente che si occupa di risolvere le più complesse decisioni in materia di moderazione del social network, sta analizzando il caso Donald Trump per capire de estendere il divieto d’accesso, a Facebook e Instagram, applicato all’ex presidente statunitense o riammetterlo sulle piattaforme di Menlo Park. Il comitato ha aperto la sua analisi ai commenti da parte degli utenti in merito all’accaduto in modo da avere un più ampio quadro della situazione vista con gli occhi del pubblico.

L’intervento dell’Oversight Board fa riferimento a due post pubblicati su Facebook che sono stati la motivazione dell’espulsione di Trump dalle piattaforme. Il primo è un video della durata di un minuto, pubblicato il 6 gennaio, in cui il presidente reiterava le affermazioni secondo cui il risultato elettorale era stato truccato, mostrando poi sostegno ai rivoltosi che nelle ore successive avrebbero assalito il Campidoglio. Il secondo post sotto esame è la frase scritta da Trump per “richiamare all’ordine” i rivoltosi.

Ora l’Oversight Board chiede al pubblico di dire la sua in merito alla decisione presa da Facebook. Il social network si è attenuto alle sue politiche aziendali, rispettando la libertà di espressione e i diritti umani? Questa è la domanda del comitato, che chiede anche suggerimenti su cosa potrebbe fare Facebook se in futuro si presentasse nuovamente una situazione simile. La raccolta dei contributi degli iscritti servirà all’organismo di vigilanza per valutare cosa pensino degli standard dell’azienda e per capire come comportarsi con i politici in carica. L’Oversight Board accetterà i commenti pubblici fino alle 16, ora italiana, del 5 febbraio. Nella compilazione del modulo online è necessario tenere presente che le proposte presentate dovranno essere scritte in inglese e non essere più lunghe di due pagine.

