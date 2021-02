Ecco come sarà iPhone 12s Pro

1 Febbraio 2021 – 18:04

(Foto: LetsGoDigital)Prende sempre più consistenza l’ipotesi che il nuovo smartphone di Apple si possa chiamare iPhone 12s con le versioni più evolute che dovrebbero puntare verso il nome iPhone 12s Pro e 12s Pro Max. Riguardo alla coppia di modelli più evoluti, il sempre affidabile portale olandese LetsGoDigital ha pubblicato una serie di render che riepilogano tutti i rumors sopraggiunti finora a proposito del design del futuro melafonino.

Salta subito all’occhio la linea di continuità con gli iPhone 12 Pro del 2020 con nessuna variazione di linea per i bordi piatti attorno al display e per l’alloggiamento della fotocamera tripla posteriore nello spigolo in alto a sinistra. Ma basta un po’ più di attenzione per rendersi conto di due differenze sostanziali.



La prima si concentra nella parte superiore dello schermo, con il notch – ossia il rientro che ospita la fotocamera frontale vari sensori come quello per il riconoscimento del volto – che diventa più modesto e discreto. Rispetto al notch massiccio del debutto con iPhone X, si ridurrebbe a una tacca minima e poco fastidiosa, senza dover optare per fori oppure sistemi periscopici. Secondo LetsGoDigital, inoltre, farebbe la propria ricomparsa il TouchId per il riconoscimento dell’impronta grazie a un sensore sotto al display.

La seconda novità, più succulenta, punta sull’eliminazione della porta lightning sul fondo. Sparirebbe dunque l’ingresso principale che serve sia per la ricarica della batteria sia per la connessione cablata dello smartphone a un computer. Non ci sarebbe, dunque, il passaggio più volte invocato allo standard usb type-c, ma una via più drastica che punta decisa verso una natura senza fili a 360 gradi.

(Foto: LetsGoDigital)Senza ingresso lightning, iPhone 12s Pro passerebbe solo da connessioni senza fili ad altri dispositivi (via wi-fi o bluetooth, magari anche nfc) e ricarica della batteria a contatto con la premiata tecnologia MagSafe.

The post Ecco come sarà iPhone 12s Pro appeared first on Wired.

Fonte: Wired