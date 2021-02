Apple e Irlanda, la Commissione UE chiede il riesame

1 February 2021 – 18:09

La Commissione Europea ha depositato il proprio ricorso contro la prima sentenza in favore dell’accordo tra Apple e l’Irlanda: si chiede il riesame.

Fonte: Punto Informatico