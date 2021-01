WhatsApp usa lo Stato per rassicurare gli utenti

31 Gennaio 2021 – 13:49

In seguito alla confusione creata con le modifiche relative alla privacy, WhatsApp ha deciso di usare lo Stato per informare gli utenti sulle novità.

