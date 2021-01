ConciliaWeb 2.0, dal 1 marzo sarà online

31 January 2021 – 9:00

L’Autorità Garante per le Comunicazioni ha annunciato che l’attesa piattaforma ConciliaWeb 2.0 sarà ufficialmente online a partire dal 1 marzo.

