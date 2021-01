ACEPC T11, mini PC in offerta lampo a 119 euro

31 January 2021 – 12:25

Il mini PC ACEPC T11 è disponibile in offerta lampo su Amazon al prezzo di 118,91 euro (sconto del 15% rispetto al prezzo di listino).

The post ACEPC T11, mini PC in offerta lampo a 119 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico