Un nuovo test anti Covid potrebbe rilevare il contagio con lo smartphone

30 Gennaio 2021 – 17:29

Il test si basa su campioni di saliva prelevati da sospetti positivi e per i calcoli utilizza uno smartphone che analizza immagini ingrandite da un microscopio. Il vantaggio illustrato in uno studio pubblicato su Nature Protocols, è la rapidità: il risultato delle analisi viene infatti emesso in soli 10 minuti.

Fonte: Fanpage Tech