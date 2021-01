Ora su Telegram puoi importare le chat di WhatsApp

30 Gennaio 2021 – 12:44

(Foto: Telegram)Con l’ultimo aggiornamento dell’app per iPhone e Android è ora possibile importare chat WhatsApp su Telegram in modo semplice e immediato, anche da gruppi. Bastano pochi tap e le conversazioni – anche di altre app di messaggistica istantanea come Line e KakaoTalk – viaggeranno da un software all’altro. Ecco come fare.

Più di 100 milioni di persone hanno scaricato Telegram (oltre che Signal) a gennaio, soprattutto a seguito delle discusse decisioni sulla privacy di WhatsApp. Come raccontato sul blog ufficiale, per spostare una chat da WhatsApp su iOs a Telegram, le istruzioni dipendono dal sistema operativo.

Per iPhone, si deve aprire la pagina Info contatto o Info gruppo con un tap sull’icona in alto a sinistra, fare tap su Esporta chat e scegliere Telegram nel menu Condividi.

Per Android, bisogna fare tap sul menu opzioni (tre puntini in alto a destra) e scegliere Altro e Esporta Chat e scegliere Telegram nel menu Condividi.

Vale la pena sottolineare che sia i messaggi sia i media spostati non occupano spazio extra sulla memoria del dispositivo, al contempo lasciando la possibilità di accedere ai contenuti quando serve.

(Foto: Telegram)E non si può non notare come sul blog Telegram l’immagine dell’iPhone con le chat da esportare è con il vetro rotto, mentre una volta passati a Telegram le crepe spariscano:

(Foto: Telegram)Non è l’unica novità a bordo dell’ultima versione di Telegram che permette anche di cancellare chat inviate e ricevute per entrambe le parti senza lasciare traccia. Anche le chat segrete, i gruppi che hai creato e la cronologia delle chiamate possono essere cancellate in ogni momento.

Inoltre migliorano le chat vocali con regolazione del volume per i singoli partecipanti, un player audio migliorato e vengono suggeriti sticker di benvenuti per nuovi amici appena giunti in piattaforma.

