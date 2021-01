Nintendo sotto accusa per i guasti dei controller della Switch

29 January 2021 – 14:46

(Foto: Nintendo)Un’organizzazione europea di consumatori accusa Nintendo di obsolescenza prematura riguardo i controller di Nintendo Switch e chiede alle autorità europee e nazionali dei vari paesi di aprire una indagine. Al centro dell’attenzione c’è l’usabilità dei Joy-con e la stabilità stessa della console, spiega il Bureau Européen des Unions de Consommateurs (Beuc): “Nell’88% dei casi gli apparecchi si guastano nei primi due anni di uso, secondo le testimonianze dei consumatori”, scontenti di vedere i loro personaggi muoversi nel gioco senza aver dato alcun input sui tasti. La garanzia di Nintendo tuttavia copre solo il primo anno, spiega Beuc, così gli utenti sono spesso costretti a correre ai ripari, pagando di tasca propria i servizi di assistenza o sostituendo del tutto gli accessori. Un paio di nuovi costa in media 70 euro, in Europa.

Sono quasi 25mila le segnalazioni raccolte dall’associazione, che chiede alla Commissione europea, al direttorato generale Giustizia e consumatori dell’Unione e alle varie autorità nazionali di tutela di intervenire con controlli coordinati. La società giapponese ha venduto in Europa 68 milioni di console Switch, tramite il ramo stabilito in Germania, e ora dovrebbe risolvere i problemi del dispositivo, secondo Beuc: “Fino ad allora le riparazioni dovrebbero essere gratis e i consumatori preinformati del breve ciclo di vita dei controller”, afferma nella lettera l’associazione che ha ricevuto lamentele da Francia, Belgio, Italia, Olanda, Portogallo, Norvegia, Slovacchia, Slovenia e Grecia.

Shuintaro Furukawa, ad di Nintendo, si è scusato con i consumatori alcuni mesi fa, come riporta la testata Net01, senza però aggiungere altro se non la volontà dell’azienda di assicurare continui miglioramenti del prodotto. In effetti due class action sono state presentate anche negli Stati Uniti per lo stesso problema riguardante il Joy-con, come riporta The Verge. Oltreoceano, tuttavia, Nintendo ha già deciso nel luglio 2019, come riportava Vice, di offrire la riparazione gratuita dei controller difettosi, anche extra garanzia e senza la prova d’acquisto.

