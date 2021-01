Monitor Samsung 27 pollici IPS a meno di 150 euro

29 Gennaio 2021 – 19:50

Oggi su Amazon è possibile trovare un ottimo monitor Samsung economico, con uno sconto di ben 50 euro, Full HD e IPS: il Samsung F27T35.

Fonte: Punto Informatico