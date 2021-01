Elon Musk soffia sul fuoco dei Bitcoin

29 Gennaio 2021 – 19:49

Basta un cenno di Elon Musk per spingere al rialzo il valore del Bitcoin nel giro di pochi minuti: da 32 a 37 mila dollari con un hashtag.

The post Elon Musk soffia sul fuoco dei Bitcoin appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico