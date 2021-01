Ecosia, motore di ricerca predefinito di Brave

29 Gennaio 2021 – 19:49

Ecosia, il motore di ricerca rispettoso dell’ambiente, può essere impostato come predefinito in Brave, il browser rispettoso della privacy.

