È stato reso pubblico il contratto dell’Europa con AstraZeneca per il vaccino anti-Covid

29 Gennaio 2021 – 15:04

(foto: Getty Images)Abbiamo il contratto sui vaccini, sebbene in forma editata. Dopo le polemiche degli scorsi giorni, la casa farmaceutica AstraZeneca ha aderito alla richiesta di pubblicazione della Commissione europea del contratto per la fornitura del vaccino contro Covid-19 sviluppato insieme all’Università di Oxford. Si tratta di una versione redatta, in cui le informazioni sensibili sono state cancellate. Si tratta di un Advance Purchase Agreement, un accordo di acquisto preventivo, prima ancora che il vaccino sia approvato.

La trovate a questo link e cliccando sull’immagine, mentre qui sotto ci sono le informazioni più rilevanti del contratto.

L’antefatto

Nella lotta alla pandemia i vaccini sono uno strumento centrale. Anche per questo il botta e risposta fra la Commissione europea e l’azienda AstraZeneca sull’approvvigionamento delle dosi del vaccino sviluppato dall’azienda – che oggi fra l’altro dovrebbe ottenere l’autorizzazione dall’Ema – non si ferma. Dopo i ritardi di Pfizer, infatti, nei giorni scorsi anche AstraZeneca aveva annunciato una riduzione del 60% delle dosi da fornire all’Unione europea, specificando che nel contratto non c’è un vincolo obbligatorio sul numero dei vaccini. Ma l’Europa risponde prontamente chiedendo e oggi ottenendo la pubblicazione del contratto. La presidente dell’Ue, Ursula von der Leyen, sottolinea che il vincolo sulla consegna delle dosi c’è. Il contratto è stato pubblicato, in accordo con AstraZeneca, tenendo delle parti oscurate (l’accordo prevedeva infatti delle clausole di segretezza).

Cosa leggiamo sul contratto

Stando alla riduzione annunciata da AstraZeneca, le dosi fornite inizialmente calerebbero da 80 milioni a 31 milioni alla fine del primo trimestre 2021. Bisogna capire se e quanto la pubblicazione di questo documento, ancora in parte oscurato, riesce a risolvere i dubbi di interpretazione fra l’Unione europea e AstraZeneca. Nel frattempo l’Europa afferma che sta già preparando azioni legali contro l’azienda.

Nel contratto c’è scritto che complessivamente AstraZeneca si è impegnata a fornire all’Europa 300 milioni di dosi di vaccino, come già sapevamo, e la Commissione europea si riserva di chiederne altri 100 milioni in aggiunta. Nella parte relativa alle dosi iniziali, al punto 5.1 (nella sezione Manufacturing and supply), c’è scritto che Astrazeneca dovrà impiegare i suoi “best reasonable efforts” – i migliori sforzi possibili – per produrre le dosi iniziali “circa … 2020 … Q1 2021” dove Q1 indica il primo trimestre del 2021. La parte sui costi e sulle scadenze alle quali è prevista ragionevolmente la consegna è oscurata, a causa delle clausole di segretezza. Tuttavia è facile intuire che la frase si riferisca alla fine del primo trimestre 2021, ma non possiamo dar conto del numero di dosi.

Cosa significa best reasonable efforts?

Cosa vuol dire best reasonable efforts? E quanto è vincolante? Riportiamo testualmente cosa c’è scritto nel contratto al punto 1.9: “Nel caso di AstraZeneca – si legge – [si intendono ndr] le attività e il livello di impegno per cui una compagnia di queste dimensioni, con un’infrastruttura di tale portata e simili risorse quale è AstraZeneca, può prendere questo incarico o utilizzare nello sviluppo e nella produzione di un vaccino a un livello significativo dello sviluppo o della commercializzazione tenendo in ampia considerazione l’urgente necessità di un vaccino per porre fine a una pandemia globale che sta avendo esiti gravi su vari aspetti della salute pubblica, sulle restrizioni, sulle libertà personali e sull’impatto economico a livello mondiale, ma tenendo conto dell’efficacia e della sicurezza”.

Ma i best reasonable efforts valgono anche per la Commissione europea e gli Stati membri, si legge subito dopo sempre nel punto 1.9 del contratto, e riguardano l’impegno di questi nel supportare l’altra parte in causa nel contratto (l’azienda) nello sviluppo del vaccino, sempre tenendo conto della situazione e dell’emergenza in cui ci troviamo.

Cosa sappiamo sulle dosi

Al punto 1.20 si legge che “dose significa circa 5.0 x 1010 particelle di virus per dose in non più di 0,5 ml, sapendo che la dose commerciale finale e il volume delle dosi saranno aggiornati dai dati che emergono dal programma di sviluppo clinico e dall’ottimizzazione del processo di produzione”. Nella bozza di contratto pubblicato sono state eliminate le indicazioni sulle dosi.

