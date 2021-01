Coinbase annuncia la quotazione in borsa

29 January 2021 – 8:52

Il più grande exchange di criptovalute al mondo si quota in borsa: l’annuncio è giunto un po’ all’improvviso con un post sul blog ufficiale.

