Samsung Fit Plus da 128 GB: sicurezza e prestazioni a soli 30€

28 January 2021 – 12:26

Piccolo, veloce e sicuro: il Flash Drive da 128GB della linea Samsung Fit Plus oggi è acquistabile su Amazon a un prezzo incredibile.

The post Samsung Fit Plus da 128 GB: sicurezza e prestazioni a soli 30€ appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico