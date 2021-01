Mini PC con Ryzen 5 16/512GB super scontato

28 January 2021 – 19:16

Amazon mette in offerta un ottimo mini PC di fascia alta equipaggiato con processore Ryzen 5 2500U PRO, tra i migliori sostituti di laptop e desktop.

The post Mini PC con Ryzen 5 16/512GB super scontato appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico