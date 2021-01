Il 5G in Cina spinge l’iPhone 12: così Apple segna risultati da record

28 January 2021 – 12:14

Apple Store galleggiante | Credit: Javan Ng, via Twitter (screenshot)Oltre 100 miliardi di fatturato, il “contropiede” in Cina con il 5G e un utile in crescita del 29%: sono questi i punti principali di un trimestre da record per Apple. Gli ultimi tre mesi dell’anno sono stati infatti i più redditizi nella storia dell’azienda fondata da Steve Jobs: 114,4 miliardi di dollari di vendite, miglior risultato di sempre, e profitti per 28,76 miliardi di dollari. Un altro record riguarda i 90,1 milioni di cellulari prodotti, numero mai raggiunto prima da un singolo vendor in tre mesi, secondo Idc. Come avviene dal 2016 (a eccezione del 2018), Apple si è confermata primo produttore nel cosiddetto “trimestre elle vacanze”, che per Cupertino vale il 30% di tutto l’anno. L’iPhone da solo ha generato ricavi per 65,6 miliardi di dollari (+17%).

Certo, il volume di telefoni consegnati nel 2020 (206,1 milioni, in aumento del 7,9% rispetto al 2019) è lontano dal picco del 2015 (231 milioni), ma nell’ultimo trimestre Apple ha conseguito anche i suoi migliori risultati di sempre in Cina: 21,31 miliardi di dollari grazie soprattutto all’iPhone 12. L’ultimo modello, distribuito in quattro versioni a partire da un prezzo di 899 dollari, può collegarsi alla rete 5G, già diffusa sul territorio del Dragone e i consumatori cinesi lo hanno accolto con un aumento delle vendite locali del 57%. Un dato ottenuto anche dopo i recenti sforzi di Huawei sul mercato domestico, causa dazi di Trump e dell’inedito sorpasso di Xiaomi nel terzo trimestre 2020, che aveva momentaneamente relegato Apple al quarto posto in classifica.

Tra gli altri fattori di crescita, spiega il Wall Street Journal, c’è stato l’aumento delle vendite di Mac (21%), iPad (41%) e servizi (24%), una frazione del business di crescente importanza, alimentato anche dai maggiori consumi favoriti dai lockdown. Nell’ultimo anno le azioni di Apple sono salite dell’84%. Il direttore finanziario Luca Maestri, osserva Cnbc, non ha fornito orientamenti per il trimestre in corso, se non che i ricavi dovrebbero essere migliori rispetto all’anno scorso, quando si erano attestati a 58,3 miliardi di dollari.

The post Il 5G in Cina spinge l’iPhone 12: così Apple segna risultati da record appeared first on Wired.

Fonte: Wired