Gli occhiali Oakley per i videogiocatori

28 January 2021 – 17:33

(Foto: Oakley)Dalla collaborazione tra Oakley e Turtle Beach nasce una nuova collezione di occhiali pensati per gamer che pensano a chi spende ore a giocare e necessita del giusto mix tra comfort e protezione per gli occhi e al contempo cercano la massima qualità sonora. Sono due i modelli che debutteranno a breve, concentrandosi soprattutto su lenti e su montature speciali.

Entrambi i nuovi occhiali Oakley x Turtle Beach Collection si avvalgono della tecnologia Prizm Gaming Lens che riduce drasticamente l’affaticamento degli occhi quando sottoposti a lunghe sessioni di gioco. La differenza principale riguarda il design e la montatura.

Il modello Metalink RX da vista si presenta nella colorazione nera e grigia permettendo di indossare gli occhiali con le cuffie senza problemi di scivolamenti o scomodità grazie alla aste compatibili con gli headset audio del brand con sede a New York. Il logo Turtle Beach compare sia sulla microbag personalizzata sia sulle aste stesse. Sarà possibile ordinare gli occhiali online sul sito Oakley per richiedere la giusta gradazione.

(Foto: Oakley)Il secondo prodotto è in edizione limitata e si tratta di una versione speciale dei popolari occhiali da sole Oakley Frogskins Lite che si presenta con i colori classici Turtle Beach e le lenti Prizm Ruby Iridium di Oakley, il cui logo appare con sfumature arcobaleno. Anche con questo prodotto viene inclusa una microbag personalizzata e si può acquistare sui siti ufficiali di entrambe le società coinvolte.

Turtle Beach aveva già da tempo pensato ai gamer che indossano occhiali da vista grazie alla tecnologia ProSpecs che permette di accogliere le aste all’interno dei padiglioni delle cuffie senza creare fastidio e al contempo migliorandone la stabilità.

