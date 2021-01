Dopo Gamestop, i forum di Reddit puntano sull’argento

28 January 2021 – 16:45

Argento (Pixabay)“Comprate quote oppure opzioni call di argento: il più grande short squeeze del mondo è possibile e noi possiamo ancora fare la storia”. Il nickname sembra pacioso, ma quello di “TheHappyHawaiian” è un grido di guerra lanciato su r/wallstreetbets, la chat di Reddit con due milioni di utenti già salita agli onori delle cronache per aver fomentato artatamente l’ascesa stellare delle quotazioni di GameStop. Ora, l’attenzione della community di retailer si sta per spostare sull’argento (Slv). La commodity attualmente è quotata intorno ai 25 dollari l’oncia (prezzo Lbma di Londra), la loro intenzione è farla arrivare a mille. “Se lo squeeze avrà successo, guadagneremo in 4 mesi quanto un boomer in 40 anni di risparmi”, è la promessa.

L’altro obiettivo è colpire gli operatori del mercato che farebbero “naked short selling” di argento sul mercato dei futures, una pratica dichiarata illegale dal 2008 con cui vengono venduti allo scoperto titoli prima di averli ottenuti in prestito, contando di procurarseli appena prima di liquidare la vendita. Nel mirino “due grandi banche”, tra cui viene citata Jp Morgan, multata, come riporta il Sole 24 Ore, a marzo per 920 milioni di dollari per manipolazione del mercato dei futures di oro e argento, per la condotta scorretta di alcuni trader. Gli utenti del forum pubblico puntano a far salire le quotazioni dell’argento, tanto da ottenere la consegna fisica delle once, che attualmente avviene in minima porzione rispetto alle quote negoziate. “Con i titoli, puoi emettere nuove azioni se il prezzo sale troppo, ma qui non è il caso: vengono scambiate commodity reali”, si legge.

“Investirò metà direttamente in argento e metà in opzioni call a 35 dollari con scadenza il 16 aprile”, spiega “l’hawaiano felice” fissando per i suoi follower la strategia rialzista per ottenere lo short squeeze: “Il prezzo target è di 75 dollari per fine aprile”. Il rally potrebbe essere sospinto anche dall’immissione di liquidità favorita dal piano Biden (1.900 miliardi di dollari) che presumubilmente favorirà l’inflazione e la domanda di asset stabili come i metalli preziosi, molto richiesti dall’industria del tech, per il fotovoltaico e l’automotive elettrico. “Ma non iniziamo finché la crescita di GameStop non tocca i mille dollari. Conquistiamo un mercato alla volta”, è l’invito del post che ha raccolto in poche ore oltre 6mila reazioni.

