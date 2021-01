C’è anche Gwendoline Christie nel cast della serie Sandman

28 January 2021 – 17:23

(Foto: Netflix)Cresce l’attesa per la serie che Netflix vuole trarre da Sandman, una delle opere più ambiziose di Neil Gaiman, già autore di American Gods e Good Omen. Dopo diversi tentativi di realizzare un film negli anni scorsi, ora sembra che l’occasione giusta sia arrivata con la versione a episodi firmata dalla stesso Gaiman insieme a David S. Goyer e Allan Heinberg. Annunciato nell’estate 2019, il costosissimo adattamento seriale riproporrà la vicenda di Morfeo o Sogno, incarnazione del sogno appunto, che viene catturato e allontanato dalle altre creature sue simili, gli Eterni. E in queste ore sono stati finalmente rivelati dettagli ufficiali circa il cast.

Nei panni del protagonista vedremo Tom Sturridge, giovane attore britannico dalla solida carriera teatrale ma visto anche nei film Being Julia e Mary Shelley. Accanto a lui ci sarà Gwendoline Christie, nota per i ruoli di Brienne di Tarth in Game of Thrones e di Capitan Phasma in Star Wars: interpreterà Morte, una degli altri Eterni. E così Christie si ricongiungerà con una sua vecchia conoscenza di Westeros, dato che Charles Dance, Tywin Lannister nel Trono di spade (e Lord Mountbatten in The Crown), sarà qui Roderick Burgess, mago e ciarlatano ricattatore.

Fra gli altri componenti del cast annunciati oggi Vivienne Acheampong (Le Streghe) che sarà Lucienne, bibliotecaria e guardiana del reame di Sogno; Boyd Holbrook (Narcos), che darà invece il volto al Corinzio, personificazione degli incubi più oscuri; Asim Chaudhry e Sanjeev Bhaskar, infine, saranno invece rispettivamente Abele e Caino, prima vittima e primo carnefice dell’umanità, che qui intervengono come leali sudditi del mondo onirico di Morfeo. Secondo le notizie riportate nei mesi scorsi, dopo svariati ritardi per via del coronavirus, le riprese della prima stagione di Sandman, che dovrebbe essere composta da 10 episodi, sono iniziate in ottobre, con un debutto previsto, ma non ancora confermato, tra la fine del 2021 l’inizio del 2022.

Nel frattempo una versione in serie audio, sempre di Sandman s’intende, è disponibile in esclusiva su Audible, che l’ha rinnovata in queste ore per altre due stagioni.

