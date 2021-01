Amanda Gorman, la poetessa del giuramento di Biden, sarà al Super Bowl

28 January 2021 – 11:58

(Foto: Wikipedia)È l’appuntamento sportivo più atteso negli Stati Uniti, ma anche la trasmissione televisiva più seguita al mondo: il Super Bowl, lo sappiamo bene, è molto più di una partita di football, è un vero e proprio evento carico di significati, un palcoscenico importante e invidiabile. Non è un caso tra i protagonisti quest’anno c’è anche Amanda Gorman. Dopo essere stata la più giovane poetessa a partecipare a un’inaugurazione presidenziale, quella di Joe Biden lo scorso 20 gennaio, e, prima ancora, insignita nel 2017 del titolo di National Youth Poet Laureate, è pronta a collezionare un nuovo primato: prendere parte alla cerimonia che precede il Super Bowl.

Ad annunciarlo è la Nfl, l’Associazione nazionale americana di football che si occupa proprio dell’organizzazione dell’evento. La poetessa e attivista reciterà di fronte alle telecamere un componimento che vuole rendere omaggio a tre persone che hanno prestato servizio negli Stati Uniti durante la pandemia, diventando simbolo di intraprendenza e dedizione: l’insegnante Trimaine Davis, la capo infermiera Suzie Dorner e il veterano dei marine James Martin. “In questi tempi incredibilmente difficili Trimaine, Suzie e James hanno dato ognuno un esempio di leadership e impegno. Siamo molto grati di rendere loro omaggio”, ha dichiarato il commissario della Nfl Roger Goodell.

L’impegno della Nfl sui temi dell’unità e della rappresentazione viene dopo le polemiche scaturite a partire dal 2016, quando aveva impedito ad alcuni giocatori, a partire da Colin Kaepernick, di inginocchiarsi durante l’inno nazionale in segno di protesta contro le politiche razziste di Donald Trump. Negli anni scorsi l’associazione ha attivato diversi programmi di inclusione e la scelta di una personalità come Gorman è un altro passo in questo senso. Il Super Bowl 2021 si gioca il 7 febbraio a Tampa, in Florida, con un pubblico ridotto per via del coronavirus a soli 22mila spettatori, di cui 7500 operatori sanitari che sono già stati vaccinati in queste settimane. Ad animare l’attesissimo halftime musicale quest’anno è l’artista canadese The Weeknd, ma il rischio che la rivelazione Amanda Gorman gli rubi platealmente la scena è alto.

