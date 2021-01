Uniti contro razzismo e disuguaglianze sul lavoro

27 January 2021 – 16:24

Una serie di grandi corporation uniscono gli sforzi attorno ad un manifesto programmatico contro il razzismo e le disuguaglianze sul posto di lavoro.

The post Uniti contro razzismo e disuguaglianze sul lavoro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico