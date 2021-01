Tutte le nuove tv Philips del 2021

27 January 2021 – 13:31

(Foto: Philips)Tante novità in ambito tv per Philips, che ha appena svelato la linea 2021. Con il nuovo processore P5 di quinta generazione, il supporto dell’interfaccia hdmi 2.1 e schermi xxl sempre più abbondanti, lo storico brand punterà naturalmente sulla qualità degli oled, ma anche sulle potenzialità della tecnologia mini-led, che sarà uno dei trend dell’anno in corso.

Le tv Philips per i primi mesi del 2021 proseguiranno anche nel miglioramento dell’esperienza audio, della ricerca dei materiali naturali e sull’apprezzata soluzione Ambilight che abbraccia i quattro lati per una visione più immersiva.

La gamma Philips Oled 806/856 arriverà nel terzo trimestre nei formati 48”, 55”, 65” e 77” per il modello 806 e nei tagli da 55” e 65” per il 856. Saranno compatibili con gli standard hlg, hdr10 e hdr10+ e hdr10+ adaptive per una migliore ottimizzazione in automatico dei livelli di luminosità e la tecnologia proprietaria anti-burn-in che rileva i loghi e altri contenuti statici proteggendo l’integrità del pannello senza perdita di qualità. Il sistema audio è da 50 watt 2.1 con driver dedicato per bassi con triplo ring sul retro e quattro radiatori passivi. L’interfaccia a bordo è Android 10 Tv Os con Google Assistant e compatibile con Alexa.

(Foto: Philips)Arriverà in estate Philips 9636 Premium MiniLed nei formati da 65” e 75” con l’innvativa retroilluminazione con local dimming e la soluzione proprietaria che crea neri profondi a livello locale e con una luminosità di picco fino a 2000 nits. La gamma colori arriva al 95% DCI-P3, il suono è basato su un multi speaker 3.1.2 Bowers&Wilkins. Stessa finestra di uscita anche per il modello Philips 9506 Premium MiniLed – da 65” e 75” – con luminosità di picco da 1500 nits.

Ufficiale per la prossima bella stagione anche Philips 9206 Premium 100Hz Dled da 55” e 65” con pannello 100Hz con un ampio angolo di visione , mentre arriveranno un po’ prima Philips 8556 Performance Series Dled da 43”, 50”, 58”, 65”, 70” e 75”.

(Foto: Philips)Collateralmente, sono state ufficializzate anche le cuffie in-ear Philips A7306 Sport Tws (prezzo, 179,99 euro), le Philips A6606 a induzione ossea (149,99 euro), le on-ear Philips A4216 (69,99 euro) e gli auricolari wireless Philips A3206 (49,99 euro).

