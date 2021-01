Tutte le novità del live-action di Pinocchio

27 January 2021 – 17:43

Procedono spediti i lavori per la realizzazione di Pinocchio in versione live-action. Annunciato nei primi mesi del 2020, il classico dell’animazione uscito nel 1940 in carne e ossa ha attraversato parecchie fasi di gestazioni, con diversi registi incaricati di occuparsi del progetto. Alla fine l’ha spuntata Robert Zemeckis: il filmmaker dietro ai titoli cult Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit e Forrest Gump, si riunirà qui con uno dei suoi collaboratori più apprezzato, ovvero Tom Hanks, che interpreterà il falegname Geppetto. Ma proprio in queste ore arrivano delle importanti novità sul fronte del resto del cast.

Secondo Deadline, infatti, Luke Evans è ormai ufficialmente della partita in quanto è stato scelto per dare il volo al Cocchiere, noto anche come l’Omino di burro, ovvero quel malvagio figuro che già nel romanzo di Carlo Collodi attirava con fare mellifluo i ragazzini scapestrati conducendoli al Paese dei balocchi a bordo del suo carro trainato da ciuchini. L’attore gallese non è nuovo al mondo degli adattamenti Disney, tanto che aveva interpretato Gaston nel live-action del 2017 tratto da La bella e la bestia. È un periodo particolarmente impegnativo per Evans che, dopo essere apparso nella seconda stagione di The Alienist, è ora il protagonista della serie crime britannica The Pembrokeshire Murders, mentre nei prossimi mesi sarà nella miniserie Hulu Perfect Strangers con Melissa McCarthy and Nicole Kidman, ma anche nella serie spin-off proprio de La bella e la bestia in arrivo su Disney+.

E proprio la piattaforma streaming della casa di Topolino sarà la destinazione finale di questa nuova versione di Pinocchio: durante l’Investors Day dello scorso dicembre, infatti, è stato annunciato che mentre alcuni live-action come Cruella e La sirenetta continueranno il loro percorso verso il cinema, altri troveranno spazio direttamente su Disney+. Fra questi, oltre appunto a Pinocchio, anche Peter Pan & Wendy, La spada nella roccia e Robin Hood.

