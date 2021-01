Surface Laptop 4, debutto a metà aprile?

27 January 2021 – 18:29

Il Surface Laptop 4, atteso per metà aprile, dovrebbe integrare i processori Intel Core di undicesima generazione e AMD Ryzen 4000 o 5000.

