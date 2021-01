Spotify punta sugli audiolibri: online i primi volumi

27 Gennaio 2021 – 20:28

Nelle scorse ore la piattaforma di streaming musicale ha pubblicato in formato audio opere ormai di pubblico dominio, ma rivisitate in esclusiva da attori e altri artisti di primo piano. Spotify punta così ad affiancarsi ad altre piattaforme che propongono già un servizio simile, come Apple e Amazon.Continua a leggere



Nelle scorse ore la piattaforma di

Continua a leggere Nelle scorse ore la piattaforma di streaming musicale ha pubblicato in formato audio opere ormai di pubblico dominio, ma rivisitate in esclusiva da attori e altri artisti di primo piano. Spotify punta così ad affiancarsi ad altre piattaforme che propongono già un servizio simile, come Apple e Amazon

Fonte: Fanpage Tech