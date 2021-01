Sedia da ufficio, non è mai costata così poco

27 January 2021 – 10:13

Una sedia da ufficio a schienale alto, supporto lombare e poggiatesta, ma con un prezzo che non era mai sceso così in basso: l’offerta dura 24 ore.

