Perché le conferenze di Renzi in Arabia Saudita sono un problema

27 January 2021 – 12:18

“Se lei mi domanda se sono stato in Arabia Saudita a fare conferenze, sì. Sono stato negli Emirati Arabi? Sì. In Cina? Sì. Oggi ero in Olanda. L’altra settimana a Barcellona. Andrò in Germania, poi in Svizzera. Sì, vengo retribuito per fare delle conferenze perché c’è gente che pensa che sia interessante ciò che ho da dire. Quell’evento a cui ero presente con David Cameron e François Fillon era un evento di un grande fondo d’investimento che si chiama Pif che ha quotato un’azienda che si chiama Saudi Aramco, la più grande quotazione della storia”.

Così rispondeva il 5 dicembre del 2019, in diretta a Piazzapulita, Matteo Renzi su una sua recente trasferta in Arabia Saudita. C’è un problema, gli chiese Corrado Formigli, di dove si va a fare una conferenza e da dove si prendono i soldi? In fondo, “Fillon e Cameron oggi non fanno i politici lei è un senatore e azionista della maggioranza e uno che lavora in proprio“. La risposta dell’ex premier entrò nel tecnico, chiedendosi retoricamente se solo chi ha lasciato la politica “fa gli speech” e sostenendo che non c’è un’incompatibilità fra il suo ruolo a palazzo Madama e la sua attività individuale. Sul tema morale e sull’opportunità politica, nulla ebbe da dire.



(Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)La storia, dunque, non è affatto nuova. Quella raccontata dal quotidiano Domani rivela però che si è ripetuta proprio in questi giorni: mentre esplodeva la crisi di governo innescata dallo stesso senatore fiorentino, Renzi volava in Arabia Saudita per partecipare a un evento internazionale. Con un salto in più, secondo Emiliano Fittipaldi che firma il servizio, nel senso che ormai l’ex sindaco di Firenze sarebbe organico a un “advisory board” di un ente governativo, l’FII Institute controllato dal potente fondo sovrano saudita, il Saudi public investment Fund (Pif), lo stesso a cui si riferivano le parole di due anni fa. Fra l’altro, mentre il mondo vive a distanza e in digitale e le persone normali hanno problemi a scavallare il confine comunale, il capo del partito che fa saltare l’esecutivo ritiene sensato lasciare il paese per poi rientrare in tutta fretta per non bucare l’appuntamento delle consultazioni al Quirinale.

Il primo problema è questo, ed è tutto politico e di opportunità, riguarda il tempismo, dimensione che il senatore non coglie quasi mai, indebolendo di volta in volta il suo rapporto col paese: quali che siano le condizioni poste dal suo incarico con l’ente saudita, Renzi non ha trovato del tutto fuori luogo organizzare una simile trasferta, con tempi così ristretti e in condizioni interne e internazionali così complesse, considerato il suo ruolo di senatore della Repubblica e capo della componente parlamentare decisiva per il futuro della legislatura? Le missioni istituzionali per conto del Parlamento sono una questione, le trasferte per questioni professionali sono un’altra e dovrebbero sempre essere declinate in modo da non ostacolare il proprio, importante ruolo politico per cui si è giustamente pagati. Una questione di rispetto nei confronti degli elettori del proprio collegio e, poi, delle istituzioni tutte.

Fra l’altro, sembra che il capo di Italia Viva dovrà comunque garantire il suo intervento al summit saudita anche in remoto, nel pieno della due giorni di consultazioni, senza poter dunque evitare una qualche sovrapposizione.

Il secondo fronte è quello di sempre, lo stesso a cui Renzi non seppe rispondere: non c’è un problema etico in una collaborazione simile? Per carità, anche l’Italia vende navi militari all’Egitto (nonostante il brutale assassinio di Giulio Regeni e il regime torturatore di al Sisi, per non rispolverare il passato), l’Unione Europea finanzia a suon di miliardi un altro dittatore, Erdogan, per bloccare le tratte dei migranti e i casi sarebbero infiniti.

Tuttavia l’Arabia Saudita non è un paese qualsiasi: non c’è bisogno di tornare all’uccisione, nel 2018, del giornalista Jamal Khashoggi, fatto a pezzi all’ambasciata di Istanbul. È un posto in cui, come documenta Amnesty International, non esistono libertà d’espressione, associazione e riunione. Dove vengono perseguite e detenute decine di persone critiche nei confronti del governo e difensori dei diritti umani ma anche membri delle minoranze sciite: c’è per esempio un caso molto importante, in queste ultime settimane, quello di Loujain al-Hathloul, attivista per i diritti delle donne condannata a cinque anni e otto mesi di carcere al termine di un processo iniquo celebrato dal Tribunale penale speciale, che si occupa di casi di terrorismo. Giudicata colpevole di “spionaggio per potenze straniere” e “cospirazione contro il regno” saudita, solo per aver promosso i diritti delle donne e aver chiesto e ottenuto la fine del sistema del guardiano maschile, che controlla ogni aspetto della vita delle donne. La condanna è stata poi sostanzialmente neutralizzata ma le rimangono ancora tre mesi di carcere. Chissà se Renzi, Jean Todt e il Ceo di Goldman Sachs David M. Solomon, fra gli speaker del FII NeoRenaissance, sapevano chi fosse prima di mettersi in aereo oppure di cliccare per collegarsi.

Inutile fare l’elenco delle ragioni per cui, forse, un senatore della Repubblica – non un libero conferenziere senza più incarichi politici e istituzionali, se così fosse non saremmo qui a parlarne – dovrebbe valutare con più attenzione le sue collaborazioni: applicazione sistematica della pena di morte dopo processi farsa, sostanziale sottomissione della donna nonostante qualche recente e cosmetica riforma voluta dal giovane principe ereditario Mohammad bin Salman, il coinvolgimento nella guerra in Yemen, il trattamento dei migranti e così via. Che risposte dà Renzi al paese su questo aspetto?

Il punto non è fare i conti in tasca all’ex premier, né spulciare nella sua dichiarazione dei redditi secondo cui ha incassato cifre importanti, e pagato molte tasse, per gli eventi a cui partecipa in giro per il mondo nelle vesti di conferenziere. Guadagnare col proprio impegno intellettuale, dando un contributo a chi crede che quel contributo valga una certa cifra, è legittimo. Rimangono però due ferite che nulla hanno a che fare con i soldi: quello di speaker giramondo è un impegno compatibile con la propria carica istituzionale? Non sarebbe opportuno rimandare a quando si lascerà la politica attiva? E – ancor prima dell’origine di quei soldi – non ha sentito, Renzi, il peso schiacciante di mettersi in volo, lasciare il suo paese in mezzo a una grave crisi politica e sanitaria, per godersi qualche giorno in uno dei più feroci e soffocanti regimi mondiali?

