L’IA gioca a scacchi con gli umani, come gli umani

27 January 2021 – 16:10

Non è imbattibile come Deep Blue, commette i nostri stessi errori: l’intelligenza artificiale della Cornell University che ci sfida a scacchi.

