La spesa a domicilio di Amazon Fresh è arrivata in Italia, come funziona e dove è già disponibile

27 Gennaio 2021 – 14:28

Nato negli Stati Uniti nel 2017, il servizio ha debuttato ufficialmente anche nel nostro Paese. Amazon Fresh arriverà in tutta Italia entro la fine dell'anno e permetterà ai clienti Amazon Prime di ordinare in giornata generi alimentari e altri prodotti per la cura quotidiana della persona e della casa.



Fonte: Fanpage Tech