Il Garante della privacy vuole vederci chiaro sulla presenza di minori su Facebook e Instagram

27 January 2021 – 13:31

(Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)Anche Facebook e Instagram finiscono sotto la lente del Garante per la protezione dei dati personali (Gpdp) italiano. Come accaduto per TikTok le motivazioni che hanno spinto l’autorità ad aprire un fascicolo sui due social network sono legate alla tutela dei minori online e alla verifica dell’età degli iscritti.

Il provvedimento muove dal caso della bambina di 10 anni morta a Palermo dopo che si era soffocata con una cintura. Nel ricostruire la dinamica il fatto è stato collegato a una “sfida” su TikTok che consisterebbe nell’auto-infliggersi il soffocamento (detta “blackout challenge“), ipotesi tutta da verificare, che ora è al vaglio della procura che sta indagando sul caso e finora non trova riscontri nei video pubblicati sulla piattaforma.

Da alcuni articoli di stampa emerge che la bambina avrebbe avuto dei profili anche su Facebook e Instagram. Il Garante ha quindi chiesto a Menlo Park di chiarire come una bambina di 10 anni si sia potuta iscrivere ai social network, quando il limite di età è di 13 anni.

Il fascicolo aperto dall’Autorità chiede a Facebook di precisare il funzionamento della modalità d’iscrizione alle sue piattaforme in modo da verificare se i controlli sulla reale età dell’utente siano sufficienti a mantenere i minori fuori dalle piattaforme.

Menlo Park ha ora 15 giorni di tempo per fornire una risposta esaustiva. Questa verifica sarà estesa anche alle altre piattaforme facendo particolare attenzione alle modalità d’accesso.

