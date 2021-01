Getac S410, notebook semi-rugged per il lavoro

27 Gennaio 2021 – 13:48

Processori Intel di undicesima generazione e SSD veloci per il notebook semi-rugged S410 di Getac destinato a chi lavora lontano dalla scrivania.

