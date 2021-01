Garante Privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram

27 January 2021 – 16:39

Il Garante ha aperto un fascicolo su Facebook e Instagram per conoscere come i due social verificano l’età dell’utente al momento dell’iscrizione.

The post Garante Privacy apre fascicolo su Facebook e Instagram appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico