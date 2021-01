Firefox 85 blocca i supercookie e rimuove Flash

27 January 2021 – 9:52

Firefox 85 per Windows, macOS e Linux rimuove il supporto per Flash e blocca i supercookie mediante l’uso di cache differenti per ogni sito.

