AMD: profitti alle stelle con Ryzen e Radeon

27 January 2021 – 13:20

I risultati trimestrali di AMD confermano il successo di vendita delle CPU Ryzen e delle GPU Radeon, nonostante alcuni problemi di disponibilità.

