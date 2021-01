Von der Leyen: le big tech hanno troppo potere

26 January 2021 – 18:10

Durante l’intervento al WEF di Davos, Ursula von der Leyen ha evidenziato l’eccessivo potere delle big tech e la necessità di stabilire nuove regole.

