U-Mask, giù la maschera: al via le indagini

26 January 2021 – 7:30

Le iconiche mascherine U-Mask al centro di un polverone che porterà ora ad un approfondimento della Procura con verifiche sul potere filtrante effettivo.

