Twitter inizia i test del suo programma di fact-checking, Birdwatch

26 Gennaio 2021 – 15:03

Birdwatch (foto: Twitter)Twitter ha avviato un programma di fact-checking pensato per contenere la diffusione delle fake news. Si chiama Birdwatch e per il momento è in fase di test. Il progetto coinvolge circa mille utenti negli Stati Uniti, il cui compito sarà quello di aggiungere delle note ai tweet per fornire un contesto ai lettori e correggere il tiro di contenuti erronei, falsi o manipolatori.

🐦 Today we’re introducing @Birdwatch, a community-driven approach to addressing misleading information. And we want your help. (1/3) pic.twitter.com/aYJILZ7iKB — Twitter Support (@TwitterSupport) January 25, 2021

In questa prima fase di test, le note non saranno visibili immediatamente su Twitter ma rimanderanno a un sito web esterno e pubblico, per il momento accessibile solo negli Stati Uniti. I primi redattori dovranno occuparsi non solo di correggere i tweet ma anche di verificare l’accuratezza delle osservazioni altrui attraverso un controllo incrociato.

come funziona Birdwatch (foto: Twitter)In seguito, dopo che si sarà chiusa la fase di test e il progetto avrà acquisito consistenza, le note di contesto compariranno sotto i tweet, ma solo dopo che saranno state giudicate affidabili da un numero sufficiente di correttori.

“Riteniamo che quest’approccio abbia il potenziale per rispondere rapidamente quando si diffondono informazioni fuorvianti, aggiungendo un contesto di cui le persone si fidano e che trovano prezioso”, ha scritto sul blog della società Keith Coleman, vicepresidente dei prodotti di Twitter. “Miriamo a rendere le note visibili direttamente sui tweet per il pubblico globale di Twitter, quando c’è il consenso di un ampio e diversificato insieme di collaboratori” aggiunge Coleman.

Per diventare un fact-checker di Birdwatch è indispensabile aver fornito numero di telefono e indirizzo email verificati, avere l’autenticazione a due fattori attiva a protezione del proprio profilo e non aver mai violato le regole di Twitter.

Tutti i dati forniti a Birdwatch saranno disponibili e scaricabili in file Tsv e, inoltre, Twitter pubblicherà gli algoritmi che alimentano il programma in una guida dedicata a Birdwatch. Il sistema di classificazione iniziale è già disponibile sulla pagina GitHub di Twitter .

The post Twitter inizia i test del suo programma di fact-checking, Birdwatch appeared first on Wired.

Fonte: Wired