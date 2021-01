TuPassi: Garante Privacy sanziona il comune di Roma

26 Gennaio 2021 – 19:48

Il Garante ha cmmonato una multa al comune di Roma per l’illecito trattamento dei dati di utenti e dipendenti raccolti con il servizio TuPassi.

