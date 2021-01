Multa da 9,6 milioni a Grindr per aver condiviso i dati degli utenti

26 Gennaio 2021 – 15:13

Grindr, l’applicazione d’incontri più utilizzata dalla community lgbtq+, dovrà pagare una multa dell’ammontare di 9,63 milioni di euro per aver condiviso illegalmente i dati personali dei suoi utenti verso centinaia di inserzionisti. Una multa salatissima visto nel 2019 la società ha registrato profitti per a 25,5 milioni di euro.

A circa un anno dalla denuncia presentata il 14 gennaio 2020 dal Norwegian Consumer Council (Ncc) e da Noyb, associazione europea che si occupa di protezione della privacy fondata dall’attivista austriaco per i diritti digitali Max Schrems, il Garante norvegese per la protezione dei dati personali ha confermato che Grindr non ha ricevuto un consenso valido dagli utenti per la condivisione dei loro dati con terze parti.

Il reclamo metteva in luce come l’app condividesse informazioni personali come la posizione geografica o l’essere utenti di Grindr con società di data-broking, come MoPub di Twitter e Xandr, legata alla compagnia telefonica At&t e all’epoca del reclamo chiamata AppNexus.

Le indagini svolte dal Garante norvegese hanno ricostruito dettagliatamente come queste società raccogliessero i dati personali degli iscritti a Grindr, che poi venivano condivisi con centinaia di inserzionisti e utilizzati per profilare gli utenti e personalizzati in base ai loro interessi. Grindr però non aveva il consenso degli utenti che, secondo le norme del Gdpr, deve essere inequivocabile, informato, specifico e dato liberamente.

“Le aziende non possono semplicemente includere software esterni nei loro prodotti e sperare che rispettino la legge. Grindr ha incluso il codice di monitoraggio dei partner esterni e ha inoltrato i dati degli utenti a potenzialmente centinaia di terze parti”, ha commentato Ala Krinickytė, avvocato per la protezione dei dati di Noyb.

Ora Grindr ha tempo fino al 15 febbraio per rispondere alla sentenza emessa dal Garante norvegese e addurre le sue prove per respingere gli addebiti. In caso contrario verrà confermata la multa di 9,63 milioni di euro.

